Barlassina (Monza e Brianza), 28 giugno 2020 - Incidente nella serata di sabato a Barlassina. Lo scontro si è verificato, verso le 19.30, in via Emilio Longoni, angolo via Milite Ignoto. Le cause sono in corso d’accertamento. Il sinistro stradale si è verificato tra un’autovettura Daihatsu, di proprietà e condotta da una 25enne di Seveso e una Graziella, condotta da un 17enne da Meda. Il giovane in biciletta bicicletta stava percorrendo via Longoni e ha impattato contro una Daihatsu che stava effettuando la svolta a sinistra. Dopo l'impatto il 17enne è stato soccorso da personale della Croce Bianca di Cesano Maderno, che è intervenuto con i carabinieri della stazione di Seveso. Il minorenne è stato medicato dal personale del 118 , per via delle lievi escoriazioni riportate. Gli accertamenti sono stati poi eseguiti dai carabinieri di Seveso. Il 17enne e poi sceso dall’ambulanza rifiutando di essere trasportato in ospedale per accertamenti.

