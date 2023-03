Barlassina, un bandito non butta i vestiti della rapina: condannato con tutta la banda

Barlassina Colpo Eurospin

Barlassina (Monza e Brianza), 28 Febbraio 2023 - Traditi da uno dei complici che non aveva buttato i vestiti usati durante il colpo e ora condannati dal Tribunale di Monza.

Il gup monzese Gianluca Tenchio ha inflitto pene da 4 anni e 8 mesi e 2 anni e 6 mesi di reclusione con il rito abbreviato ai 4 rapinatori accusati del colpo commesso il 15 settembre all’Eurospin di Barlassina.

Tre mesi dopo i carabinieri della Compagnia di Seregno avevano eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, chiesta dal pm monzese Carlo Cinque, nei confronti di 3 uomini di 45, 40 e 39 anni e di una 42enne, tutti residenti a Mariano Comense.

I rapinatori erano arrivati su una Fiat Punto di colore bianco al supermercato e mentre il 40enne e la 42enne (che ha avuto la pena minore per il suo ruolo minimo nella vicenda) erano rimasti in auto per garantire la via di fuga, gli altri due erano entrati e avevano minacciato con un coltello una cassiera per farsi consegnare l'incasso.

I militari, grazie alle testimonianze, alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ai sistemi di lettura targhe e alla localizzazione delle celle telefoniche, li hanno identificati. Infine la perquisizione che i carabinieri hanno effettuato a casa degli indagati ha permesso di trovare alcuni degli indumenti utilizzati durante il colpo, circostanze che hanno poi trovato riscontro anche nelle intercettazioni ambientali captate dai militari. In una di queste il 40enne rimproverava al 39enne di non aver buttato le scarpe indossate durante la rapina. Era scattata l’ordinanza cautelare in carcere per il 39enne e il 40enne e ai domiciliari per gli altri due.