Barista mette in fuga il bandito a colpi di sedia

In due giorni ha commesso tre violente rapine armato di coltello tra Verano e Carate, ora è stato identificato e portato in una comunità educativa il 17enne fermato dai carabinieri. Il primo colpo la sera del 23 ottobre in via Buttafava a Carate, ai danni di un passante da cui si è fatto consegnare il portafogli. Alle 3 del giorno dopo aveva prima tentato di rapinare, senza successo, il Mc Donald’s di Verano Brianza poi, alle 5, aveva di nuovo tentato il colpo in un bar di Carate dove la titolare 52enne aveva trovato il coraggio di ribellarsi difendendosi con una sedia. Una reazione che aveva messo in fuga il 17enne. Grazie alle testimonianze e ai filmati della videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a smascherare quel bandito alto circa 1,80 cm, con scarpe Adidas bianche, pantaloni neri e un bomber a fantasia mimetica.