Azienda commercio ambulante intimo e calze in Lazzate cerca 1 collaboratore per la posizione di commesso per attività ambulante di vendita biancheria intima presso mercati, preparazione banco, sistemazione merce, gestione cassa. Si richiede esperienza a contatto con il pubblico. Per candidarsi: afolmonzabrianza.it/servizi-al-lavoro/offerte-di-lavoro/, rif. 2JAN2512/12.1.