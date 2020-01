Cesano Maderno (Monza e Brianza), 18 gennaio 2020 - E' la 52enne cesanese Patrizia Ave la vincitrice della seconda edizione di "Bake Off All Star Battle", il torneo che mette a confronto i concorrenti delle passate edizione del programma in onda su Real Time (sette edizioni). Per Patrizia si tratta anche di una piccola "rivincita": nel 2015 arrivò fino alla fine del programma e sfiorò la vittoria, classificandosi seconda alle spalle di Gabriele De Benedetti. Ex sarta e modellista, nel corso dell'avventura che ha segnato il ritorno della cesanese sotto il tendone di "Bake Off" Patrizia è sempre stata sostenuta da Ernst Knam: il re del cioccolato l'ha spronata a credere di più in se stessa e nelle proprie capacità. E alla fine è arrivata l'attesa vittoria.

La pasticceria, per Patrizia, è sempre stata importante, uno spazio tutto suo capace di infonderle serenità. Anche dopo un momento difficile, come quello avvenuto intorno al 2010, quando per la crisi fu costretta a chiudere il laboratorio di sartoria. Al suo fianco la famiglia: Patrizia è madre di due figli, ai quali è legatissima. E sono proprio loro i primi fan delle sue creazioni. Nella finalissima (tutta al femminile) di ieri insieme a Patrizia sono arrivate Francesca Tiranti, (quarta edizione, squadra rosa) e Malindi Donvito (quinta edizione, inizialmente era nella squadra azzurra di Clelia e poi accolta in quella di Knam).