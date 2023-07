Badante condannata per la morte di un 81enne a Brugherio

Condannata la badante per la morte dell’81enne Evangelista Tamiso, caduto in casa e ricoverato in ospedale con delle ferite alla testa. Il gup del Tribunale di Monza Andrea Giudici ha condannato con il rito abbreviato a 4 anni e 8 mesi di reclusione la donna italiana di 51 anni imputata di omicidio preterintenzionale. La tragedia era avvenuta nel settembre del 2021, quando i soccorritori del 118 erano intervenuti nella casa di viale Lombardia a Brugherio dell’anziano, trovato a terra e ferito gravemente alla testa. Trasportato all’ospedale San Raffaele in codice rosso, era stato operato d’urgenza. Ma non si era mai risvegliato dal coma e il decesso venne constatato circa un mese dopo. A spingere gli inquirenti a lavorare a 360 gradi è stata anche la nuora della vittima, che si era rivolta ai carabinieri di Brugherio. Era stata la badante ad allertare i soccorsi subito dopo quella che aveva raccontato essere stata una caduta accidentale, provocata da una prugna sul pavimento sulla quale l’anziano era scivolato.

Ma le indagini della Procura e anche alcune intercettazioni hanno fatto emergere l’ipotesi che l’81enne fosse stato spinto o urtato durante una lite, finendo per perdere l’equilibrio. Ieri la donna si è presentata con il suo avvocato all’udienza preliminare, escludendo ancora la sua responsabilità per la morte dell’81enne. Ma è arrivata la condanna.

S.T.