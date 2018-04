Vimercate, 25 aprile 2018 - «Dacci i soldi, o ti ammazziamo come un cane». Coltello puntato alla gola, o pistola alla tempia. A impugnarli, otto «bravi» ragazzi del Vimercatese, arrestati dai carabinieri con l’accusa di rapina. Per due mesi la baby-gang ha terrorizzato i coetanei che prendevano il treno della linea Milano-Lecco o il bus Monza-Vimercate. Loro, quelli della banda, due maggiorenni, sei minorenni (2 marocchini, 2 romeni, un egiziano e un italiano), tutti della zona, agivano in batteria. Si sparpagliavano in gruppetti ed entravano in azione mettendo in scena sempre lo stesso copione, dopo avere scelto accuratamente la vittima.

Preferibilmente, in stazione. Arcore, Carnate, Olgiate Molgora, Calolziocorte, Airuno, lungo la tratta lariana. O piazza Marconi, capolinea dei pullman, in città. L’accerchiavano, la minacciavano, rubavano cellulare, soldi, tablet. VENTUNO I COLPI accertati sinora, sei ai danni di ragazzini, in due occasioni finiti con un pestaggio costato anche 15 giorni di prognosi ai malcapitati. Per uno di loro, il prelievo forzoso dal bancomat scortato dagli sgherri, che l’hanno obbligato a rivelare il «codice Pin». L’episodio è costato l’accusa di sequestro di persona.

Senza scrupoli, spavaldi, ieri, gli insospettabili studenti delle superiori sono caduti dalle nuvole quando le pattuglie sono andati a prenderli. Un sedicenne era ancora a letto, dormiva con un coltello a serramanico sotto al cuscino. I genitori, ignari del suo «passatempo», sono rimasti di stucco quando si sono ritrovati davanti gli uomini del capitano Antonio Stanizzi.

Ora, sono tutti al Beccaria. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza e da quella per i Minorenni di Milano, hanno preso il via a novembre, a seguito di tre aggressioni consumate e una tentata, per le quali era stato fermato un marocchino. A lui e all’altro maggiorenne il nuovo ordine di custodia cautelare è stato notificato in carcere. Decisivo anche il contributo della Polfer di Monza e di Lecco.

Per le famiglie, normalissime e integrate, secondo gli investigatori, un fulmine a ciel sereno. Il branco quando si salutava era così abile che ciascuno custodiva nel segreto della propria cameretta tutte le malefatte perpetrate dopo aver studiato matematica o chimica. Ma la doppia vita è venuta a galla e, ora, ci sono da affrontare le conseguenze. Pare che neppure prima di entrare in cella ci sia stato un minimo di ravvedimento. Come, se finire dentro fosse un’altra sfida estrema. Nessun bisogno, nessun contesto difficile. L’ambiente nel quale gli otto sono cresciuti è sano. E forse è questo che fa più paura. Di loro si occuperanno gli esperti di «Bruciare i tempi, riparare i danni», l’innovativo protocollo messo in campo dall’Arma e dai comuni tramite Offerta Sociale per contrastare il dilagante fenomeno della violenza minorile. Riducendo i tempi della giustizia si offre ai ragazzini la possibilità di rimediare. Un percorso che ha dato risultati sorprendenti e che potrebbe avviare al recupero anche i sei under 18 appena fermati. Sempre, che mostrino sincero pentimento, adesso che il romanzo criminale è finito.