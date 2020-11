Cesano Maderno (Monza), 12 novembre 2020 - "Caro presidente Conte, sono preoccupato per Babbo Natale, volevo chiederle se può fare un'autocertificazione speciale per consentirgli di consegnare i doni a tutti i bambini

del mondo". Tommaso, 5 anni, di Cesano Maderno in provincia di Monza Brianza, presa carta e penna, ha voluto scrivere una letterina al premier per esprimere la sua preoccupazione in vista del prossimo Natale.

E il presidente del Consiglio non ha esitato non solo a pubblicare la missiva sul suo profilo Facebook, ma a dare una risposta. "Caro Tommaso, ho letto il tuo messaggio e voglio rassicurarti. Babbo Natale mi ha garantito che già possiede un'autocertificazione internazionale: può viaggiare dappertutto e distribuire regali a tutti i bambini del mondo. Senza nessuna limitazione. Mi ha poi confermato che usa sempre la mascherina e mantiene la giusta distanza per proteggere se stesso e tutte le persone che incontra".