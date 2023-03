Aziende e imprese sotto cyber attacco, lezioni per difendersi

Solo nelle ultime settimane, tra le vittime si annoverano anche la Ferrari, l’Azienda dei trasporti di Roma, e l’Azienda ospedaliera di Parma. Ma non solo le big, anche le piccole e medie imprese sono quotidianamente a rischio di attacchi informatici, phishing (tentativo di ottenere informazioni, codici e dati privati) o truffe telematiche. Ecco perché Confcommercio Alta Brianza ha iniziato un progetto ad hoc per informare e formare le aziende del territorio, svolgendo un prezioso lavoro di prevenzione. Martedì sera, nella sala dell’associazione, alla presenza di circa 40 imprese, si è svolto il primo passo, un incontro sulla sensibilizzazione in materia di cyber sicurezza, phishing e reputazione digitale.

Grazie alla collaborazione con la società “Observere”, l’esperto Lorenzo Raimondo ha illustrato alcune tecniche per riconoscere i tentativi di truffe on-line, purtroppo sempre più frequenti e più ingegnose. "Abbiamo fatto questo primo evento formativo su un tema quanto mai attuale e preoccupante - dice Simone Errico, segretario di Confcommercio Desio e Seregno -. Si parla tanto degli attacchi informatici alle grandi aziende, ma anche le piccole e medie imprese sono bersagliate e accerchiate. I rischi sono tanti e bisogna imparare a riconoscerli. Perché quando ci si incappa poi sono guai seri, a livello economico, ma anche a volte si blocca proprio la produzione aziendale. Per questo sono fondamentali la formazione e la prevenzione: proporremo altre serate di questo genere". Non solo, ConfCommercio Alta Brianza ha deciso di stipulare una convenzione con l’azienda specializzata per offrire dei pacchetti particolari per la protezione delle proprie attività. "Ci sono tecniche sempre più sofisticate con le quali veniamo attaccati e possono caderci tutti, anche chi è molto dentro ed esperto di aspetti informatici", prosegue Errico.

Alessandro Crisafulli