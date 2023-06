Autonomi, "Perde tutto il Paese" dice Massetti di Confartigianato Brescia

"Così perde tutto il Paese". Il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti commenta così i dati sugli autonomi dell’Osservatorio dell’Inps. "Chi fa questo lavoro da tanto tempo ormai è abituato a sopportare tutto – sottolinea Massetti –. Chi si iscrive adesso verifica un dato di fatto, ovvero l’impossibilità a gestire un’impresa con i livelli attuali di tassazione e burocrazia". Un tema che è stato affrontato anche un paio di settimane fa nell’assemblea che si è tenuta a Brescia alla presenza del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

"Non abbiamo avuto grandi risposte. Ormai i politici fanno le analisi, che ci servono a poco perché ci pensiamo già a noi a farle. Noi abbiamo bisogno di risposte. In Italia l’imprenditorialità nuova è al 4%, la media europea è al 9%, negli Stati Uniti al 15%: praticamente siamo vicino allo zero. Si sbandiera tanto il made in Italy, ma poi va anche tutelato". Impossibile farlo, però, se mancano le persone. "Quando diciamo che ci serve personale specializzato, ci rispondono con le politiche per la natalità. Ma a noi serve personale ora, non fra vent’anni". Il rischio è che manchi il ricambio, come già sta accadendo, e che le piccole e medie imprese che sono il cuore pulsante dell’economia italiana, vadano a scomparire. "Abbiamo bisogno di meno governi amici a parole delle imprese, e di più fatti concreti. Altrimenti le conseguenze le pagheremo tutti". F.P.