Autodromo in vetrina Circuito e commercianti fanno gioco di squadra sul turismo dei tifosi

di Marco Galvani

Il Gran premio di Formula 1 è l’evento che porta Monza in mondovisione. Ma l’autodromo porta in città mediamente 37 fine settimana di appuntamenti per 257 giornate all’anno. Richiamando oltre 500mila presenze. Appassionati di motorsport che possono diventare anche turisti. Basta creare valore e sfruttarlo al meglio. Questo il motore che spinge l’accordo tra il circuito e Confcommercio Monza. "Il semaforo verde per iniziative con grande potenzialità, in grado di accelerare la nascita di un sistema capace di capitalizzare al meglio uno dei patrimoni della città e dell’intero territorio", le parole del direttore dell’autodromo Alfredo Scala. A disposizione un calendario di attività racing e grandi eventi come il Motor Show di giuno e il concerto di Bruce Springsteen a luglio. Oltre ai campionati mondiali del World Endurance Championship e il Gran premio d’Italia il 3 settembre, fiore all’occhiello di una stagione che ospiterà altri 4 eventi internazionali a partire dal Fanatec GT World Challenge Europe che questo weekend porterà sul tracciato immerso nel Parco oltre 50 bolidi GT con personaggi del calibro di Valentino Rossi capaci di richiamare un pubblico di tifosi e appassionati da tutta Europa. Del resto "il 46% del pubblico dell’autodromo proviene dall’estero e questa internazionalità "dev’essere un ulteriore stimolo per valorizzare un territorio che offre cultura, servizi e opportunità – l’impegno dell’assessore alle Attività produttive Carlo Abbà –. Tra l’altro siamo appena rientrati nel circuito delle “Città dei motori“, l’associazione che promuove una sorta di itinerario sportivo, turistico e sociale lungo tutto il Paese". E allora l’autodromo e i commercianti hanno deciso di fare squadra. Il primo passo sono una vetrofania e un totem (distribuiti per ora in 2mila locali e hotel della provincia, ma saranno coinvolte anche Lecco, Como, Bergamo e Milano) dai quali - inquadrando un QrCode - si potrà visualizzare il calendario di eventi del circuito aggiornato in tempo reale.

Ma la prospettiva è di caricare anche le altre informazioni turistiche legate alla città e alla Brianza. E anche di creare dei corner nei negozi per il merchandising del circuito. Come già avviene per il Calcio Monza. Nell’ottica di "uno scambio continuo che crea valore e possibilità per gli utenti e per le attività – la linea del presidente dell’autodromo Giuseppe Redaelli –. È un dovere per continuare ad essere leader nel mercato italiano e internazionale". Il circuito che diventa un luogo dove far correre le eccellenze. A cominciare da quelle sportive: "Avremmo piacere a ospitare i giocatori durante il Gp. Il Calcio Monza è una realtà che cammina con gambe forti e sicure, noi siamo dei cugini, ma siamo pronti a sviluppare ulteriori sinergie".

Il logo del circuito, presente sulla divisa di gioco della squadra di Serie A, non è che un punto di partenza. "Siamo pronti a rivitalizzare l’accordo per i reciproci scambi – aggiunge Scala –. Speriamo di poter sviluppare tante iniziative, ben vengano idee e stimoli". "La collaborazione fra l’autodromo e gli operatori commerciali e turistici di Monza e circondario è estremamente importante – sottolinea Domenico Riga, presidente di Confcommercio Monza – per poter vivere l’autodromo non soltanto nel momento clou della Formula 1, ma tutto l’anno a vantaggio di Monza e del suo territorio".