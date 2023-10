Autodromo e finti sponsor, si riparte. Tutto da rifare dopo l’Appello ma ormai si va verso la prescrizione

A una decina di anni dai fatti contestati e a sei anni dagli arresti, ricomincia al Tribunale di Monza il processo tutto da rifare per il presunto traffico milionario all’estero di denaro nascosto dietro le sponsorizzazioni sportive a Formula Uno e Rally. Un’inchiesta della guardia di finanza di Monza, coordinata dalla Procura monzese, che aveva portato nel 2017 a 5 arresti e un totale di 82 indagati ed era partita come uno dei filoni dell’indagine sulla gestione dell’autodromo. Ora rischia di finire in una bolla di sapone tra assoluzioni e rischio prescrizione. A decidere di ripartire da zero è stata la Corte di Appello di Milano. Si deve rifare il dibattimento nei confronti di Luigi Provini, 65enne imprenditore piacentino condannato dal Tribunale di Monza a 7 anni e mezzo di reclusione e alla confisca di 4 milioni di euro per associazione per delinquere finalizzata all’emissione transnazionale di fatture per operazioni inesistenti (ma non per la contestazione di riciclaggio) perché ritenuto a capo dell’organizzazione criminale che ha nascosto, dietro i contratti di sponsorizzazione di gare automobilistiche di Formula Uno e formule minori, l’esportazione illegale all’estero di 75 milioni di euro.

I giudici milanesi, a differenza di quelli monzesi, hanno accolto la richiesta di nullità degli atti del rinvio a giudizio presentata dal difensore di Provini, l’avvocato Attilio Villa, secondo cui prima dell’estradizione era noto che Provini fosse a Dubai ma nessuno lo ha mai informato del procedimento giudiziario in corso per permettergli eventualmente di venire a Monza e non essere processato in contumacia come latitante. Una questione liquidata nel corso del dibattimento invece dal Tribunale di Monza, secondo cui quella di Luigi Provini è stata "una precisa volontà di sottrarsi alla giustizia italiana". Ieri, assente Luigi Provini, i giudici hanno aperto il dibattimento bis riammettendo le stesse prove. La difesa ha acconsentito di non riconvocare tutti i testimoni per essere risentiti daccapo, ma di procedere comunque con eventuali controesami. Si torna in aula a febbraio. Intanto dovrà essere rifatto, sempre su disposizione della Corte di Appello di Milano, ma solo per rivalutare l’accusa di riciclaggio internazionale, anche il processo abbreviato al Tribunale di Monza sulla stessa vicenda che ha visto 4 condanne con rito abbreviato con pene da 1 anno a 7 anni e 4 mesi. La pena più alta, 7 anni e 4 mesi, è stata inflitta a Alberto Bernardoni, 60 enne uomo d’affari svizzero.

Per lui l’accusa aveva chiesto 20 anni. Le accuse contestate sono a vario titolo per associazione a delinquere, frode fiscale e riciclaggio. Ma su questo ultimo reato potrebbe esserci una diversa configurazione con pene meno gravi come disposto dai giudici monzesi per Luigi Provini. In entrambi i procedimenti, inoltre, alcuni fatti contestati stanno andando verso la prescrizione.