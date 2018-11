Monza, 6 novembre 2018 - Nella manovra finanziaria 2019/2021 di Regione Lombardia, approvata dalla Giunta, è stato inserito uno stanziamento di 25 milioni di euro per il Gran Premio d'Italia all'Autodromo di Monza per il quinquennio 2020-2024. "Questo e' il primo passo perche' la priorita' e' sicuramente quella di batterci per rinnovare il contratto e continuare a mantenere a Monza, fino al 2024, il piu' importante appuntamento sportivo internazionale che si svolge nel nostro Paese - ha chiarito Martina Cambiaghi,

assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia -. L'impianto di Monza e' un patrimonio che va oltre il capoluogo brianzolo e la Brianza, rappresenta un valore per tutto il territorio lombardo ed e' giusto voler garantire al Gran Premio un orizzonte futuro certo e stabile". Per il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala "la Lombardia è sempre piu' internazionale e il Gran Premio a Monza non è soltanto un simbolo, ma fa da volano economico a tutto il territorio lombardo che Regione Lombardia vuole valorizzare e capitalizzare".

