Autodifesa, letture e storie oltre il limite

Per la Festa della donna sono diverse le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale di Cesano, che si apriranno oggi con l’apertura nella Biblioteca civica di “Spazio donna“, esposizione di proposte di lettura sul tema della donna e di romanzi al femminile che sarà allestita per tutta la settimana.

Domani, mercoledì 8 marzo, spazio alle attività sportive e di autodifesa nella palestra di via Po 55 a cura di Asd La Nuova Formenti. Alle 19, nella Sala dei Fasti Romani di Palazzo Arese Borromeo, si svolgerà l’evento Girl power: una serata tra donne: presentazione del laboratorio “Donne e Denaro“ a cura di Cadom, (Centro Aiuto alle Donne Maltrattate). A seguire aperitivo in rosa: momento di incontro, per esprimersi, raccontarsi e ascoltare la voce di altre donne sugli argomenti che verranno proposti. A cura dell’Associazione Consenso. Con la partecipazione musicale della Lady Dillinger Swing Band. Evento su prenotazione: www.villeaperte.info nella sezione Eventi. Alle 21 al Cinema & Teatro Excelsior lo spettacolo La Maria Brasca di Giovanni Testori con Marina Rocco, Alberto Astorri, Mariella Valentini e Filippo Lai.

Mercoledì 15 marzo, alle 21, in Sala Aurora a Palazzo Arese Borromeo, presentazione della graphic novel di Beatrice Sacchi “Simona Atzori: una storia oltre il limite“.

Conclude la serie di eventi, sabato 18 marzo, alle 16 in Sala Aurora a Palazzo Arese Borromeo, la conferenza “Donne che fecero la storia del Seicento“, curata da Cinzia Cremonini dell’Università Cattolica di Milano.

Ga.Bass.