Auto contro il guard-rail Ferito 45enne

Incidente ieri sulla Sp 6, la tangenzialina dell’ospedale.

Alle 18 un’auto, per ragioni al vaglio della polizia locale, è finita contro il guard-rail. Sul posto sono intervenuti per soccorrere l’uomo di 45 anni al volante della vettura, e per ripritinare le condizioni di sicurezza, un’autopompa del Comando dei vigili del fuoco di Monza e un carro fiamma allestito per gli incidenti stradali dal distaccamento volontari di Lissone. Il ferito è stato portato in codice giallo all’ospedale San Gerardo. Ripercussioni sul traffico.