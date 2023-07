Auser non va in vacanza Pasti e trasporti garantiti e c’è pure il telefono amico

di Cristina Bertolini

L’Auser Brianza (associazione di progetto rivolta alla terza e quarta età) non va mai in vacanza. I circa 350 volontari si danno il cambio per le ferie, per rimanere a fianco degli anziani, aiutandoli a difendersi al solleone.

L’estate, come spiega Pietro Albergoni, presidente di Auser Monza e Brianza è il periodo in cui molti anziani soli chiamano, richiedendo il servizio di monitoraggio “Parla con noi“ ai numeri 800 995 988 da telefono fisso e 039 2454544 da cellulare. L’associazione effettua circa 10mila telefonate all’anno, cioè in media 830 al mese, fra richieste di accompagnamento per le cure, richieste di fare la spesa, acquisto farmaci e poi d’estate quando i familiari vanno in vacanza, il Filo d’argento, telefono amico degli anziani, riceve anche telefonate da persone che si sentono sole, che desiderano sentire l’affetto di una voce amica, che vengono colte da ansia e preoccupazioni dovute semplicemente alla solitudine. L’associazione offre servizio per la spesa, effettuando 700 consegne ogni anno cioè circa 58 al mese, ma diventano una sessantina nei mesi di luglio e agosto. Il caldo, infatti, pregiudica le uscite nelle ore centrali della giornata e sono gli stessi volontari che al telefono raccomandano di non uscire nelle ore centrali della giornata, di bere e idratarsi spesso (gli anziani spesso non avvertono lo stimolo della sete e possono andare incontro a mancamenti, dovuti a colpi di calore senza accorgersene) e consumare frutta, verdura e cibi freschi. Si telefona ad Auser anche per farsi accompagnare ad una visita medica. I volontari effettuano 57mila accompagnamenti all’anno (percorrendo fra ospedali e centri di cura della Brianza 900mila chilometri all’anno), cioè 4.750 al mese. La media è confermata anche a luglio e agosto: infatti calano gli utenti abituali, fra le persone abbienti o inserite in reti familiari che permettono loro un periodo di ristoro al mare o ai monti, però si intensificano le richieste da parte di coloro che durante l’anno vengono accompagnati dai familiari che durante l’estete si assentano per le ferie.

"Nonostante il numero verde e il numero fisso e nonostante la collaborazione con Ats e i servizi sociali comunali – commenta Albergoni – scopriamo che ancora tante persone che avrebbero bisogno di aiuto non ci conoscono. Ci auguriamo che con gli accordi con Ats sulla telefonia sociale si intensifichi la collaborazione con gli enti, non ultime le Case di comunità".

Al Centro Ambrosini di via Solferino, oltre ai momenti di intrattenimento si tengono anche eventi informativi per ricordare agli anziani soli le più frequenti strategie di truffa, metterli in guardia contro i rischi del gioco d’azzardo, patologia in crescita anche fra la terza età e con Croce rossa, ricordare ancora una volta come proteggersi dal caldo intenso. Prossimi appuntamenti con Cri Monza: domenica 30 luglio e 20 agosto.