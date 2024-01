Attori e animazioni raccontano il valore delle emozioni

Attori in scena e animazioni video per uno spettacolo che prova a insegnare come la cosa più importante non sia il nostro aspetto, ma le azioni che compiamo e come facciamo sentire chi amiamo. È quanto proporrà la rappresentazione teatrale “Che forma hanno le nuvole?“, che si terrà domenica alle 16 sul palco di Palazzo Terragni a Lissone con la compagnia Elea Teatro Industria Scenica. Al centro della storia il personaggio di Nemo, che non si sente considerato da nessuno, finché non scopre di essere solo un amico immaginario: imparerà però che si è invisibili solo se si vuole esserlo. L’evento fa parte della rassegna di teatro per ragazzi “Spettacolare“. Biglietto d’ingresso 6 euro. Info e prenotazioni via WhatsApp al 375/5820559.

F.L.