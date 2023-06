"Attento o ti taglio la testa" I summit al supermarket

"Al Paper Market gli incontri tra gli associati e anche con i soggetti che entravano in affari con loro oppure ne diventavano vittime e proprio lì subivano le minacce". Il piccolo centro di distribuzione alimentare di Correzzana, per la Procura della Direzione distrettuale antimafia di Milano, era la base operativa della presunta rete mafiosa del Comasco al centro del processo al Tribunale di Monza in cui si è costituito parte civile WikiMafia, la prima e più grande enciclopedia sulle mafie e il movimento antimafia, fondata a Milano nel 2012 da un gruppo di giovani. Alla sbarra Michele Oppedisano, 53 anni, residente a Bosisio Parini in provincia di Lecco, nipote di Domenico Oppedisano, "capo crimine della ‘ndrangheta" in Calabria e ritenuto a sua volta boss della cosca Pesce e affiliato alla "locale di ‘ndrangheta di Erba", provincia di Como. Oppedisano, già condannato per l’inchiesta ‘Infinito’ del 2010, è imputato a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, trasferimento fraudolento di beni e valori e appropriazione indebita aggravati dal metodo mafioso, nonché bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio insieme ad altri 5 imputati, tra cui suo figlio Pasquale, Santo Paviglianiti e Aldo Bosina (per autoriciclaggio), già condannato per traffico illecito di rifiuti come amministratore di fatto della ‘Ipb Italia’, società che gestiva il capannone di via Chiasserini, a Milano, andato a fuoco il 14 ottobre 2018 con un incendio durato giorni. L’inchiesta delle pm della Dda di Milano Paola Biondolillo e Sara Ombra ha portato alla luce "strategie di infiltrazione nel tessuto economico-imprenditoriale" in Lombardia da parte dei clan e casi di "protezione-estorsione" su "un gruppo di promotori finanziari". "Ti taglio la testa e te la faccio trovare davanti a casa di tua madre attaccata davanti al cancello", era una delle minacce. Secondo le accuse che hanno portato agli arresti nel 2021, la cosca avrebbe costituito anche varie società, tra cui ‘Mcf’ e ‘Colmet’ che, con l’aiuto di un avvocato e di un commercialista, servivano per regolarizzare sulla carta lavoratori stranieri ed emettere fatture false.

Il processo è stato fissato davanti al Tribunale di Monza per competenza perché in provincia di Monza e Brianza si trovava, secondo gli inquirenti, la base operativa della presunta organizzazione mafiosa. Inutili le eccezioni di incompetenza territoriale presentate dalla difesa.

