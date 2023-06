Asd Pattinaggio Corona Ferrea: medaglie d'argento e bronzo ai Campionati Regionali AICS

Tanta preparazione, ma anche tante soddisfazioni per gli atleti della Asd Pattinaggio Corona Ferrea, scesi in campo a Lodi nei giorni scorsi, per prendere parte ai campionati regionali AICS di categoria.

Diletta Stecher, l’atleta più giovane in gara in questa manifestazione, si è aggiudicata una meritatissima medaglia d’argento nella categoria Esordienti B, un ottimo piazzamento che sancisce la sua crescita durante questa stagione agonistica.

Per la categoria Divisione Nazionale A Viola Fumagalli sale sul secondo gradino del podio e stringe la mano alla sua compagna di squadra Anna Perusini, che si mette al collo una bella medaglia di bronzo a coronamento finale di questa stagione con i nuovi colori societari. Appena sotto il podio, quarta Arianna Micantoni, una convincente prestazione di Ginevra Imprenti che si è piazzata al sesto posto, seguita all’ottavo posto da Sofia Galetto. Gaia Grimoldi per la categoria Divisione Nazionale D sfiora di un soffio il podio, classificandosi quarta. Questa gara ha visto scendere in campo per la categoria Juniores Luca Gria Spinelli che si è portato a casa una luccicante medaglia d’oro.

Lo scorso weekend sono tornate in campo a Castel Goffredo (Mantova) le giovani atlete del gruppo Petites. Medaglia d’argento per Noemi De Luca, Oro Greta Perego in un’altra categoria. La gara di domenica 4 giugno si è aperta con la piccola Daisy Nuzzo che si è aggiudicata il secondo posto nella categoria SC-B 2014 con un convincente disco di valore tecnico.

Tutti gli atleti prenderanno quindi parte al Campionato nazionale AICS in programma a cavallo tra fine agosto-inizio settembre a Misano adriatico. C.B.