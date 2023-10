Artisti di strada e specialità delle regioni

Tre giorni di musica di strada, giochi e attrazioni per i bambini, creazioni artigianali, prodotti tipici regionali, degustazioni e le specialità dello street food, nella piazza centrale della città. Venerdì, sabato e domenica per tutta la giornata, dalle 9 alle 20, piazza Libertà si animerà con la festa-mercato d’autunno “Sapori e colori regionali“, organizzata dall’associazione Arca insieme al Comune.

Per tutto il fine settimana ci si potrà aggirare tra bancarelle di cibi e prodotti d’artigianato, fra tradizioni e golosità da mezza Italia, come salumi e formaggi del Piemonte e specialità della Puglia. Ad arricchire l’evento le esibizioni dei busker, i musicisti di strada, e l’intrattenimento per i più piccoli.

