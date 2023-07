Arti visive per disabili Il laboratorio cambia look

Il Laboratorio arti visive si rifà il look e amplia la possibilità ad altri utenti di accedere alla struttura. La palazzina in piazza San Martino ospita al piano terra da circa vent’anni il Lav, servizio comunale diurno pubblico rivolto a persone adulte diversamente abili con deficit medio lieve di tipo psico-fisico, intellettivo e sensoriale. L’intervento riguarda opere di manutenzione straordinaria dei locali al piano terra dell’edificio di proprietà comunale. "Un intervento necessario – assicura l’assessore ai Lavori pubblici Angelita Perretta – al fine di valorizzare anche strutturalmente un luogo che rappresenta un punto di riferimento importante per tutta la comunità". Nello specifico i lavori hanno riguardato il rifacimento dei servizi igienici esistenti per realizzare un unico servizio adeguato alle esigenze dei disabili, oltre che la sostituzione dei serramenti in legno presenti, con nuovi serramenti in pvc dotati di vetro a taglio termico e antisfondamento, nel rispetto dei parametri in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici.

"Il restauro permetterà anche di aumentare la capienza del Laboratorio – aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali Simone Carcano – che passerà dagli attuali 17 fino a 21 utenti frequentanti co-presenti, così come previsto dal progetto sperimentale approvato dalla Giunta e inviato per la presa d’atto alla Direzione struttura piani di zona e rete delle unità di offerta sociali e promozione delle formazioni sociali di Regione Lombardia".

V.T.