Arte e musica per tanti ritratti di gioventù

Scatti intimi e personali che raccontano, con tenerezza e sensibilità, preziosi istanti di gioventù. Una carrellata di ritratti che sono altrettanti ricordi di anni passati.

È quanto proporrà la mostra fotografica dal titolo “Youth portraits“, allestita negli spazi del Bloom di via Curiel e che verrà inaugurata domenica sera con un evento che mescolerà arte e musica: a partire dalle 19 il centro multiculturale mezzaghese ospiterà l’esposizione, mentre al contempo 3 fra cantautrici e musicisti suoneranno i loro pezzi per accompagnare l’appuntamento. La mostra sarà composta dalle fotografie realizzate dall’artista Sonoinaria, alias Federica Malconi Teruzzi. Si tratta di una selezione del più recente e omonimo progetto creato dalla 26enne nata a Monza, ossia una raccolta, sotto forma di libretto, di ritratti scattati con macchina analogica, in modo spontaneo, tra il 2018 e il 2023. Sono immagini che, immortalate sull’onda del momento, vogliono custodire un periodo di vita spensierato e personale, una sorta di tracciato che testimonia la relazione con l’altro. Accanto alla passione artistica, la giovane brianzola ha coltivato una formazione incentrata sull’educazione, i diritti umani e il multiculturalismo. Durante l’inaugurazione si alterneranno dal vivo la cantautrice Möly (in foto), alias la monzese Carlotta Mascheroni, con i suoni brani magnetici e malinconici che intrecciano dream-pop, elettronica, shoegaze e drum’n’bass; la cantante Cecilia Lara e il musicista e produttore Matteo Quadraruopolo in arte soqQuadro. L’ingresso è libero. La mostra resterà poi visitabile fino al 6 gennaio.

F.L.