Arrivano Salvini e Letizia Moratti

Passerella di big nei comuni della Brianza per sostenere i loro candidati.

Inaugura la settimana di campagna elettorale il vicepremier, ministro e segretario della Lega, che sarà a Seregno oggi per sostenere la candidatura a sindaco di Giacinto Mariani e cercare di riportare il centrodestra nelle stanze che contano del municipio.

L’appuntamento è per quest’oggi alle 19.30 nella centralissima via Garibaldi. Una location un po’ obbligata per motivi di sicurezza, anche se meno spaziosa di altri luoghi che erano stati inizialmente valutati dalla coalizione.

Non è comunque la prima volta che Salvini arriva in città: anzi, per lui Seregno è sempre stato una tappa fissa in occasione dei vari appuntamenti elettorali.

Subito dopo, alle 21, Salvini andrà a Lazzate in piazza Giovanni Paolo II a sostenere la candidatura a sindaco di un altro leghista della prima ora, Andrea Monti.

Appuntamento con i big anche per Tiziano Mariani: a pochi giorni dal voto, il 9 maggio, arriverà in città per sostenerlo Letizia Moratti. Per lui niente appuntamento in piazza: l’incontro si svolgerà in sala Monsignor Gandini (via XXIV Maggio) alle 21. Tiziano Mariani, oltre a candidarsi con la Lista Moratti, è anche coordinatore regionale della nuova forza politica. Per gli altri candidati, invece, al momento non ci sono big in agenda. Per Alberto Rossi sabato sono intervenuti i sindaci di grandi città limitrofe (Paolo Pilotto di Monza e Mauro Gattinoni di Lecco) oltre ad alcuni consiglieri regionali.