Arrivano i super vigili. Malamovida nel mirino

Collaborazione continuativa per cinque anni tra le polizie locali di Limbiate, Seveso e Meda e la Polizia provinciale. Un “patto” che consentirà agli organici dei tre comuni e della Provinciale di operare su tutti i territori coinvolti, nel rispetto delle normative sulle competenze. L’accordo pluriennale rappresenta una novità importante dopo le formule temporanee di collaborazione che si sono sviluppate negli anni scorsi e anche quest’anno, su progetti mirati, per esempio di contrasto allo spaccio di droga nel Parco delle Groane. A illustrare i contenuti della convenzione, che è stata poi approvata all’unanimità dal consiglio comunale, è intervenuto in aula il comandante della polizia locale di Limbiate Pasquale Tardi, che ha sottolineato gli ottimi risultati ottenuti in passato con questo tipo di attività congiunta e il grande livello di collaborazione raggiunto tra le forze di polizia coinvolte. La nuova convenzione sarà mirata sul contrasto dei fenomeni di criminalità connessi al codice della strada, fenomeni legati alla malamovida, al controllo sul commercio di bevande alcooliche ai minori, agli schiamazzi notturni, consentendo di operare oltre i confini comunali. "Si tratterà di servizi extra che non pregiudicheranno il lavoro ordinario del Comando locale" ha puntualizzato il comandante sottolineando anche la possibilità di impiegare gli agenti in servizi serali.

Attività che potranno beneficiare di importanti contributi economici di Regione Lombardia, come è successo in questi ultimi anni. I bandi regionali sulla sicurezza infatti privilegiano sempre i progetti che vedono la collaborazione tra più comuni. I gruppi d’opposizione, pur mostrando apprezzamento per l’iniziativa, che è stata votata all’unanimità, hanno manifestato qualche perplessità sulla distanza tra i comuni coinvolti nel progetto, ma a questo proposito lo stesso comandante Tardi ha assicurato che nei prossimi mesi aderiranno al progetto altri comuni, come Cesano Maderno, Bovisio e Varedo, in grado di assicurare “continuità territoriale“ al progetto. In consiglio comunale è stata richiesta una presenza più costante di polizia locale e Forze dell’ordine soprattutto per il controllo serale nelle piazze della città, per la prevenzione degli schiamazzi, degli atti di vandalismo e dei danneggiamenti, oltre, ovviamente, ai fenomeni di spaccio di droga, anche al di fuori delle aree boschive delle Groane.