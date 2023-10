Arriva “la pesciolina d’oro“. In platea con mamma e papà

Che cosa accadrebbe se nella famosa fiaba di Aleksandr Puškin “Il pesciolino d’oro“ le parti si scambiassero? Se, dopo aver catturato il pesciolino d’oro, il vecchio pescatore Ivan raccontasse l’accaduto a sua figlia Anna Polina e a suo fratello Dimitri? Comincia da qui “Dora la pesciolina d’oro“, il primo spettacolo del ciclo “Teatro + Tempo Famiglie“ (età consigliata, dai 3 agli 8 anni). Appuntamento al teatro Binario 7 domani alle 16, sala Chaplin, con una produzione de “Gli Alcuni“, regia di Tullia Dalle Carbonare e Laura Fintina che indagano in cosa potrebbero differenziarsi i desideri di un ragazzo rispetto a quelli di una ragazza, se si trovassero di fronte a una pesciolina d’oro che può esaudire al massimo tre desideri. Dapprima giochi elettronici sofisticati, che poi verranno spenti per giocare insieme nella barca di papà. Biglietti per adulti 8 euro, under 14, 4 euro. Questa sera, alle 21, sempre in sala Chaplin, Roberto Porroni, direttore artistico della stagione musicale “Terra“, apre con “Tutto Morricone“, a cura dell’Ensemble Duomo che proporrà musiche note e anche preziose riscoperte di Ennio Morricone. In scena alcune delle più belle pagine di Ennio Morricone accanto a una suite di brani poco noti del grande maestro romano che testimoniano una volta di più tutto il suo genio creativo. Biglietti disponibili online: intero 15 euro, ridotto 12 euro, under 18 a 6 euro.

C.B.