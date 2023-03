Arriva il primo paziente Inaugurato l’ambulatorio

L’altro pomeriggio alle 15, uno dei tre medici di base assegnati da Ats Brianza ha ricevuto il primo paziente all’Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) che il Comune ha allestito a tempo record nei locali della Guardia Medica (che proseguirà la sua attività negli orari notturni) di via Martiri d’Ungheria. Poco prima si è svolta una piccola cerimonia di inaugurazione a cui hanno presenziato il sindaco Alessia Borroni, il vice Luca Varenna, assessori. In rappresentanza del direttore sanitario di Ats Brianza, Emerico Maurizio Panciroli e della direttrice Gestione Sanitaria delle Convenzioni Claudia Toso, c’erano Amedeo La Cava e Salvatore Verzì, specializzandi in cure primarie. All’AMT di Seveso potranno rivolgersi gli oltre 1.800 ex pazienti della dottoressa D’Agostino e del dottor Iurato, prenotando la visita al numero 039.23.69.000, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Orari dell’ambulatorio https:www.comune.seveso.mb.it.

Son.Ron.