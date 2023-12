Arriva il museo della legalità. Da Palermo la lotta alle mafie nel segno di Falcone e Borsellino

Un progetto italiano di respiro internazionale con protagonista un pezzo di Brianza. Vimercate ospiterà opere del Museo del Presente e della lotta alle mafie, nato a Palermo da un’idea di Maria Falcone e dedicato al fratello Giovanni e a Paolo Borsellino uccisi con il tritolo da Cosa Nostra nel 1992. Una delegazione dalla città è partita alla volta del capoluogo siciliano per visitare il polo culturale a Palazzo Jung.

La giunta Cereda aveva già deliberato a maggio il proprio sostegno al progetto e ora lo conferma. Alla visita con gli amministratori anche Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. "È il primo museo del genere che vede la luce nel continente - sottolinea la Fondazione Falcone, motore dell’iniziativa -. Oltre a essere uno luogo di memoria, sarà anche un posto d’azione, soprattutto per le giovani generazioni, per aiutarle a coltivare la sensibilità per la legalità e la comunità".

La formula è la stessa di altri interventi del passato, anche stavolta gli ideatori ricorrono all’arte contemporanea, street-art, scultura, installazione e performance per veicolare il messaggio in particolare per i ragazzi. "Siamo orgogliosi di poter confermare la nostra adesione alla nuova creazione e soprattutto di vedere che muove i primi passi con l’appoggio e il plauso di tutta l’Ue - dice il vicesindaco Mariasole Mascia -. Non siamo di fronte a un museo classico, ma a un percorso di crescita collettiva, di cura e di coinvolgimento di tutti, delle scuole e delle aziende. L’obiettivo è seminare per raccogliere e fare in modo che la battaglia contro la criminalità organizzata diventi patrimonio culturale comune". "Partecipando al progetto abbiamo deciso di impegnarci concretamente su questi temi - aggiunge Riccardo Corti, assessore con delega alla Vimercate delle Opportunità -. Grazie alla Fondazione Falcone e al rapporto stretto con il Museo del Presente avremo in provincia un patrimonio artistico che diverrà il simbolo dell’impegno della nostra città sulla legalità".

"In Sicilia abbiamo portato l’intero arco consiliare - spiega Davide Nicolussi, presidente del Consiglio -. Saremo in grado di diffondere il messaggio attraverso il bello per via del sostegno che offriamo agli organizzatori".