Monza iper-sorvegliata dalla polizia locale: gli arresti crescono del 225%

MONZA – Una città sempre più sorvegliata più sicura (ma non “securitaria” precisa l’assessorealla Sicurezza Ambogio Moccia), più smart anche per la polizia locale.

La grande rivoluzione della polizia locale dopo l’avvento del comandante Giovanni Dongiovanni, e la sua ormai quasi completa digitalizzazione, dalle multe agli interventi che arrivano in presa diretta sui cellulari e sui tablet dei 121 agenti (altri 5 sono in arrivo a giorni), si vede anche nel bilancio 2024 presentato ieri.

Che parla di più interventi, con un netto potenziamento della videosorveglianza e un maggior presidio del territorio anche grazie alla riorganizzazione del corpo e all’attività delle pattuglie di quartiere. Gli interventi effettuati sono stati 25.423, con un incremento del 94% rispetto al 2023. In particolare le pattuglie di quartiere – istituite a fine 2022 – hanno rivolto specifica attenzione ai giardini pubblici, svolgendo in totale 1.810 attività di controllo presso le aree verdi. Parallelamente, la riduzione del chilometraggio percorso (-9%, pari a 269.313 km) sottolinea un cambiamento operativo: l’uso di pattugliamenti a piedi e con veicoli ecosostenibili ha reso più efficaci gli interventi. La rete di videosorveglianza della città è passata da 75 telecamere operative nel 2023 a 187 nel 2024, con un incremento del 149%. E nel 2025 ne arriveranno altre, con una nuova centrale operativa super-lusso.

L’introduzione del Servizio di Polizia di Comunità e di una squadra di 8 agenti in bici ha permesso una copertura ancor più efficace dei quartieri. Sono stati svolti 74 servizi congiunti con i volontari di diverse associazioni (Gev, Park Angels, Guardie Ecozoofile, Anps). Sono stati eseguiti 250 servizi mirati con presidio fisso presso i giardini pubblici del territorio comunale, e gli Agenti di Quartiere hanno condotto 596 servizi scolastici e accertato 42 violazioni al Regolamento di Polizia Urbana, con l’emissione di 16 Ordini di Allontanamento.

Sul fronte sicurezza urbana, si segnalano l’aumento del 51,1% delle notizie di reato, da 399 a 603. Gli arresti, cresciuti del 225%, le denunce, aumentate del 4,1%, le 100 persone fotosegnalate e l’emissione di 51 ordini di allontanamento confermano l’incremento della presenza sul territorio. Questi dati sono accompagnati da una contemporanea riduzione di veicoli rubati rinvenuti in città, 18 contro 31.

Con il cane anti-droga Narco ormai sulla via del pensionamento per limiti di età, è subentrato a pieno regime “Boss”, impiegato in 239 operazioni, durante le quali ha effettuato 325 segnalazioni riguardanti la presenza di stupefacenti, portando al sequestro di 2.102,58 grammi di sostanze illecite. Grande sviluppo ha avuto il contrasto al gioco d’azzardo, prima un po’ accantonato. A partire da luglio, è stato istituito un gruppo (4 operatori) dedicato al contrasto del gioco d’azzardo patologico. Ha effettuato 16 controlli mirati e ispezioni in locali pubblici e sale da gioco, ha sequestrato 3 apparecchi da gioco slot, con una sanzione di 5.000 euro ciascuno. Grande attenzione anche alla tutela del consumatore con 221 ispezioni e 429 sanzioni.

Di queste ultime 233 riguardano il commercio (con tonnellate di cibo scaduto e locali chiusi per le condizioni igieniche precarie); 36 l’occupazione di suolo; 35 la violazione di regolamenti comunali; 51 la vendita irregolare o il consumo in strada di alcol. Tra le ispezioni, 82 hanno riguardato pubblici esercizi e 129 negozi di vicinato e medie/grandi strutture di vendita. Sono stati numerosi i controlli svolti in ambito edilizio, con ben 593 interventi. Ancora più numerose, 912, sono state le pratiche di accertamento svolte in ambito di tutela ambientale, con 333 violazioni accertate.