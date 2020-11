Meda 20 novembre 2020 - Manlio Armellini , trent’anni di promozione e cultura del mobile per la Milano del design, si è spento l’altro giorno all’età di 83 anni. Con un necrologio la moglie Armida ha ricordato la sua passione per le scalate sul Monte Cervino. Manlio Armellini, è stato Cavaliere di Gran Croce, Segretario e Amministratore di lungo corso del Salone del Mobile. "Una vita in vetta per la promozione del settore del mobile, continuatore dell’opera del padre Tito - spiega l’imprenditore Enrico Radice all’epoca ex presidente del Salone del Mobile -, che guidò il gruppo fondatore con i brianzoli Franco Cassina, Angelo Molteni, Alessandro Besana, Mario Roncoroni e Angelo Marelli".



© Riproduzione riservata