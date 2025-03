Armadi e cabine. In passerella la camera d’hotel

Ludovica Mascheroni sarà al Fuorisalone 2025 con due nuovi progetti: “Spectre“, il nuovo armadio caratterizzato da scomparti segreti per la custodia degli oggetti più preziosi, e la “Suite Ludovica Mascheroni“, un appartamento concepito come una camera d’albergo cinque stelle lusso, interamente arredato dal brand e riservato ai suoi top client. Ludovica Mascheroni coi suoi armadi, cabine armadio e sistemi per il guardaroba di lusso, sarà dall’8 al 13 aprile nella Sala Teatro del Four Seasons Hotel Milano, in via Gesù, proponendo al visitatore un’esperienza immersiva.

A pochi passi dal Four Seasons altre novità arredo dislocate sui tre piani dello showroom di Ludovica Mascheroni. "Una proposta unica – sottolineano i proprietari e fondatori di Ludovica Mascheroni – per accogliere i visitatori nel cuore più elegante di Milano. Abbiamo dato vita a questo nuovo progetto Suite, all’interno del nostro flagship store di via Gesù 13, per permettere loro di assaporare la nostra eccellenza, sia nelle proposte arredo e design che quelle in ambito moda con le collezioni di abbigliamento uomo e donna. Un luogo unico in tutta la città di Milano, che va oltre il concetto di shopping experience: una camera superior capace di rispecchiare a pieno i valori fondanti di Ludovica Mascheroni, come eccellenza artigianale e lusso sofisticato, e di offrire ai clienti un’esperienza unica e immersiva".

Sempre in occasione del Fuorisalone 2025, nello showroom di Meda, Ludovica Mascheroni presenta una nuova cabina armadio a giorno in noce canaletto naturale e preziosi rivestimenti in pelle.

"Siamo molto soddisfatti di come abbiamo chiuso il 2024 in termini di fatturato, che ha raggiunto i 13,5 milioni di euro. Grazie a una gestione attenta e strategica, prevediamo un incremento significativo del 25% nel 2025, confermando la solidità e il potenziale di crescita della nostra azienda. In ambito design e arredo, ci concentriamo principalmente su una clientela estera, con progetti residenziali privati di altissimo livello. Lavoriamo in location prestigiose che spaziano dalla Costa Azzurra alla Svizzera, ma anche in paesi come la Russia, la Cina, il Canada, il Regno Unito, l’India e il Marocco. Siamo particolarmente orgogliosi che il nostro brand, che rappresenta il vero Made in Italy, venga apprezzato non solo in Italia ma anche in tutto il mondo, confermando la nostra posizione di eccellenza nel panorama internazionale", concludono Fabio Mascheroni e Roberta Caglio, proprietari e fondatori di Ludovica Mascheroni.