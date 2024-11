Area ex Schiatti. Nuova strada verso la rinascita

Porterà per sempre il nome dei due fondatori della grande impresa tessile la strada che taglia in due l’ex area Schiatti di Lentate. L’altra mattina è stata inaugurata la via Enrico e Angelo Schiatti, i due fratelli che ai primi del Novecento avviarono l’impresa tessile su un’area di circa 20mila metri quadri al centro di Lentate, proprio a ridosso dell’attuale palazzo municipale. Un’azienda la cui storia è durata oltre un secolo e i cui prodotti divennero celebri in tutto il mondo. Dopo le demolizioni degli anni scorsi, oggi l’area è completamente cambiata e nel frattempo è stata realizzata una casa di riposo da 200 posti, aperta il 14 novembre scorso, con l’ingresso dei primi degenti che proseguirà progressivamente fino a primavera. Poi è stata realizzata la nuova strada comunale a doppio senso, che risulta parallela alla via Matteotti e collega le vie Garibaldi e Battisti. "Una strada di cui si parlava già trent’anni fa nei primi piani di riqualificazione dell’area, e che questa Amministrazione comunale ha finalmente realizzato" sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Matteo Turconi Sormani. La sindaca Laura Ferrari ha parlato di un nuovo tassello fondamentale nel percorso di rigenerazione urbana di un’area rimasta per molti anni bloccata. "Per tutti i lentatesi l’area Schiatti è legata a ricordi o aneddoti particolari, perché è stata un’industria importante, che attraverso il suo marchio ha portato Lentate in tutto il mondo" ha spiegato la sindaca, ricordando anche la decisione generosa dei proprietari di aprire anche una mensa per i poveri. Presenti all’inaugurazione anche Angelo e Paola Schiatti, nipoti dei fondatori della ditta.

Ga.Bass.