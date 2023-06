Arcore dice addio a Silvio Berlusconi, la città si ferma per abbracciare villa San Martino

“Non posso pensare che non ci sia più. Un anno fa ho perso mia moglie e adesso lui, che è stato la mia vita". Così Emilio Fede ha ricordato l’amico Silvio Berlusconi, "un fratello". Seduto su una panchina nel prato di fronte a Villa San Martino, il giornalista, commosso, ha raccontato: "L’altro Natale mi ha chiamato, ma gli ho detto che non potevo venire perché ero appena caduto, ero in carrozzina e mi sembrava brutto. Sono stato con lui trent’anni".

A pochi metri dall’ex direttore del Tg4 c’è Noelle, la pasionaria, sempre presente anche durante i 45 giorni di ricovero dell’ex premier all’ospedale San Raffaele di Milano. È arrivata ad Arcore poco prima del rientro del feretro dopo i funerali, la supporter ha portato un ultimo cartellone per il leader: "Silvio Berlusconi resti vivo nel cuore del cielo, grazie".

Dopo le esequie a Milano la fan è tornata davanti a Villa San Martino subito dopo. "È stata una omelia stupenda – sottolinea – fatta su misura. Ci ha dato molta speranza e la certezza che un giorno ci rivedremo". Ad Arcore una città spettrale, fra saracinesche abbassate per il lutto secondo l’invito del Comune e strade vuote. Sospeso anche il mercato cittadino.

Davanti alla dimora tanti vegliano sul leader da tre giorni e quando il corteo rientra da Milano scattano gli applausi. È quel popolo anonimo che il Cavaliere ha corteggiato per 30 anni e che gli restituisce "l’affetto che gli avrebbe scaldato il cuore".

Se usciva da Villa San Martino concedendosi un bagno di folla in centro "non diceva mai di no a un selfie", dice Lina. La pensionata confessa di aver conservato tutti questi anni in un cassetto la maglia che indossava il giorno in cui Silvio, alla vigila della prima vittoria elettorale dopo la discesa in campo, la prese a braccetto a pochi metri dalla reggia. Era poco più di una ragazza, allora: "Non raccontiamoci storie: è stata un’emozione indimenticabile. E io che ero scettica, l’ho sentito vicino. Forse sbagliavo, ma quando mai, prima o dopo, un politico della vecchia guardia sarebbe stato così gentile con una signora nessuno?".

Parole che scolpiscono una mutazione antropologica ed elettorale e accendono un faro "sulle fortune alle urne di Berlusconi – aggiunge – in tanti la pensano come me. Poi con la malattia le cose sono cambiate, lui non poteva più avere il vecchio ruolo". Sorriso smagliante e grinta da vendere, in città è così che ricordano l’ex presidente del Consiglio. "E anche chi non lo votava, alla fin fine l’apprezzava. Si era aperto la strada con il calcio".

Il legame con i tifosi è vivissimo, ieri al funerale in piazza Duomo i rossoneri schierati hanno cantato all’entrata e all’uscita della bara dalla cattedrale "c’è solo un presidente" e anche qui, di fronte alla sua residenza, la sfilata di milanisti e di ultras del Monza non si è mai interrotta. Il viaggio per Milano "non è stato l’ultimo del Cavaliere – ripetono gli ammiratori – Oggi, dopo la cremazione, tornerà a casa per sempre. Noi lo aspettiamo". È sera, i cancelli si aprono, esce Pier Silvio, abbassa il finestrino e dice a tutti: "Grazie ancora".