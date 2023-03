Apre via Canturina Arriva 10 anni dopo e fra le polemiche

di Gabriele Bassani

Doveva essere completata, pronta, funzionale e in sicurezza almeno da 10 anni, ma è stata aperta al traffico solo ieri mattina, peraltro ancora con i cartelli della segnaletica parzialmente coperti e lasciando i residenti piuttosto delusi.

Si tratta della via Canturina, strada dall’esistenza difficile già solo per il fatto di trovarsi sul confine tra due comuni, Lentate sul Seveso e Meda e con l’aggravante di essere sotto il vincolo del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea e per giunta inserita in un progetto di opera complementare a Pedemontana. Partiamo proprio da qui. "Quella strada doveva essere completata tra il 2011 e il 2012 a carico di Pedemontana, legata alla realizzazione del tratto B2 della nuova autostrada", specifica il sindaco di Meda, Luca Santambrogio. Ma col passare degli anni, la sua sistemazione è diventata urgente, soprattutto per Lentate sul Seveso, che oggi ha bisogno di un percorso alternativo in vista dell’avvio del maxi intervento di realizzazione delle vasche di contenimento del Seveso. Occorre fornire un percorso alternativo al traffico per collegare la via 24 maggio di Lentate ed impedire che molti continuino ad imboccare contromano l’ultimo tratto di via Padova, creando situazioni di pericolo. Per poter rendere transitabile la via Canturina, a doppio senso nel tratto che sfocia su Lentate e a senso unico in quello che sfocia su Meda, era necessario un intervento di livellamento del fondo e di copertura delle buche, oltre che di installazione segnaletica verticale, anche se, a sentire i residenti "i lavori sono stati realizzati in maniera discutibile, tanto che le ruspe hanno coperto con la terra persino i tombini esistenti, impedendo l’eventuale deflusso delle acque".

Per poter eseguire questo micro intervento sono stati necessari mesi di attesa a livello burocratico, come denunciato a suo tempo dall’assessore ai Lavori Pubblici di Lentate sul Seveso, Matteo Turconi Sormani. Ora i lavori sono stati eseguiti, ma i residenti sono preoccupati: "Aumenterà il traffico e la strada così, senza asfalto, senza marciapiedi e in buona parte senza lampioni è pericolosa per i pedoni e addirittura rischia di trasformarsi presto in una discarica a cielo aperto, considerando la sua posizione". Da Meda il sindaco evidenzia: "Non potevamo fare di più, perché qualsiasi cosa fatta sarebbe destinata ad essere demolita con l’opera che deve realizzare Pedemontana".