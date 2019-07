Pinarella di Cervia (Ravenna), 14 luglio 2019 - Un 72enne di Lissone, Salvatore Tramontana, mentre era in vacanza sul litorale sud di Ravenna, ha perso la vita domenica pomeriggio 14 luglio: ha avuto un malore nella piscina di un hotel a Pinarella di Cervia. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30.

Per l'uomo, arrivato in riviera la mattina stessa con una comitiva di turisti brianzoli, all'arrivo dei soccorsi, tra cui un elicottero del 118, non c'era più niente da fare. Sul posto i carabinieri per chiarire i contorni dell'accaduto.