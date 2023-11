Anziano drogato e derubato: 2 amiche nei guai

Era finita a processo con una amica per rapina, lesioni aggravate e omissione di soccorso. Ma ieri mattina, davanti al tribunale collegiale, M.M., 21 anni, domiciliata a Seveso, è stata prosciolta. La svolta grazie alle rivelazioni delle due ragazze che effettivamente avevano commesso i fatti. Si tratta di N.B., 33 anni, di Monza, già condannata in abbreviato e M.C., 23 anni, per cui il tribunale ha rinviato gli atti in procura. Sono tutte nomadi che vivono in campi rom. "Lei non c’entra niente, siamo state noi".

Tutto era cominciato il 9 settembre 2021, quando un anziano oggi 79enne di Cologno Monzese era stato soccorso in un campo agricolo di Treviglio. Sdraiato a terra, incosciente. Quando si era ripreso, aveva scoperto di non indossare più la catenina con due crocefissi d’oro, che aveva al collo. E di avere benzodiazepine nel sangue. Ieri in aula le due amiche, oltre ad aver scagionato la 21enne, hanno anche spiegato come erano andati i fatti (seocondo loro). "Abbiamo conosciuto il pensionato all’uscita di un supermercato. Ci ha detto di sentirsi solo e poi ci ha contattato telefonicamente. Nel giro di un paio di giorni ci ha inviato messaggi e numerose chiamate. E allora abbiamo fissato un appuntamento in un bar dove abbiamo ordinato un caffe, lui e una bibita noi. Lui poi ha preso anche due birre che ha bevuto più tardi, lontano dal bar. E si è sentito male: noi non abbiamo drogato nessuno". Non una rapina, dunque, ma un furto. Secondo quanto avevano ricostruito i carabinieri della Stazione di Caravaggio, le due imputate avrebbero invece drogato la birra offerta al pensionato per poi derubarlo e abbandonarlo tra le sterpaglie di un campo. Francesco Donadoni