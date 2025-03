Anziana soccorsa: delirava in stazione

La polizia locale ha soccorso un’anziana in stazione in stato confusionale. La donna, di 83 anni residente a Seregno, diceva ai passanti di dover prendere un treno per Napoli per sfuggire a un presunto pericolo, in realtà inesistente. Sono state allertate le forze dell’ordine. Gli agenti seregnesi si sono messi all’opera per effettuare degli accertamenti tramite la Centrale Operativa, poiché l’anziana era sprovvista di documenti. Dalle indagini è venuto a galla che la donna vive da sola, senza contatti con i familiari, ed è già in cura in una struttura sanitaria pubblica. Un vicino di casa ha confermato la sua condizione di isolamento e fragilità. Inoltre, si è appreso che la donna è seguita da tempo dai servizi sociali e da una tutrice. Gli agenti hanno accompagnato la donna a casa.