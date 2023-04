Andrea, il violinista della brigata pronto a concedere il bis

Per Lorenzo è una doppia festa del lavoro, domani entrerà ufficialmente in servizio. E non da precario, ma a tempo indeterminato. È uno dei ragazzi speciali che ha trovato la propria strada grazie a PizzAut, "ha finito il tirocinio e ora firmerà il contratto definitivo: lo assumiamo", annuncia Nico Acampora. Come è successo ad Andrea (nella foto), il cameriere che grazie all’esperienza all’interno del locale, ha scoperto di avere un talento musicale: è lui che ha accolto il presidente Sergio Mattarella sulle note dell’Inno alla gioia al violino. E adesso è pronto a ripetere la performance, il brano di Beethoven è diventato la colonna sonora della brigata conosciuta in tutto il mondo. "Abbiamo una famiglia australiana che sta facendo uno stage qui per tornare a casa con un modello da replicare", dice il fondatore. Mentre in Canada e negli States di PizzAut si parla regolarmente, lo stato di New York ha chiesto lumi sui food-truck e il senato canadese ha portato a esempio la catena nata a Cassina ora al raddoppio in Brianza.

Bar.Cal.