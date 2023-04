Anche la solidarietà diventa terapia Casa Lilt adotta i bisogni dei pazienti

Casa Lilt diventa centro di assistenza a 360 gradi. Dopo l’attivazione dei nuovi servizi di diagnostica a dicembre, il polo di prevenzione e assistenza oncologica di Monza e Brianza della Lega italiana lotta ai tumori (Lilt) si occupa anche degli aspetti psicologici, sociali e di relazioni. Al Centro di via San Gottardo 36, nelle giornate di giovedì e venerdì è presente anche l’assistente sociale Martina Lombardi per accogliere persone con bisogni più variegati: quelli che oltre alla malattia abbiano parenti con tossicodipendenze, siano senzatetto, stranieri appena arrivati o fuggiti dalla guerra. Tra coloro che bussano alla porta di Lilt Monza c’è chi non ha da mangiare, da dormire o non può affrontare i disagi di una chemioterapia. Quindi Lombardi attiva la rete di collaborazione con i servizi del Comune, le associazioni, le cooperative, gli ospedali e i servizi ministeriali per rifugiati e richiedenti asilo. Attorno a lei una rete di 78 volontari presenti in 9 per volta al centro.

Quando saranno pienamente avviate tutte le attività, le volontarie copriranno tutti i giorni della settimana, da lunedì a venerdì. E ancora, 9 volontarie all’Irccs San Gerardo impegnate nei servizi di accoglienza e 13 nel reparto oncologico. Tre volontari, invece, sono operativi al domicilio dei pazienti e due di supporto per le terapie. Aiutano anche per l’espletamento delle pratiche per gli assegni di accompagnamento e invalidità civile, soprattutto nel caso di pazienti anziani e soli, consegnano pacchi alimentari e agevolano nell’ottenimento del sussidio mensile per la famiglia. Può essere necessario, fornire da un giorno all’altro una carrozzina, un materasso antidecubito o una poltrona che vengono forniti a tempo di record in comodato d’uso, mentre si attiva l’assistenza ufficiale di Ats. "Il paziente non è mai solo – sottolinea Martina Lombardi –, se ha una rete familiare o di amici la sosteniamo, altrimenti provvediamo a crearla. Per ora, avendo cominciato a febbraio, seguiamo già una ventina di pazienti". Lilt Monza è Brianza ha attivato anche il progetto “A casa lontano da casa“, con sostegno di Enel cuore, per accogliere chi è costretto a rimanere lontano da casa per motivi di salute.

"Trovare un alloggio, orientarsi tra i servizi sanitari e di accoglienza – spiega Lombardi – è parte di una presa in carico globale del paziente e dei familiari". Casa Lilt partecipa al progetto di approfondimento culturale del neurolinguista Andrea Moro (membro del Comitato tecnico scientifico) che sabato alle 21 sarà al teatro Manzoni, per il terzo appuntamento della rassegna culturale UmanaMente, promossa dal Comune di Monza. Proporrà un intervento dal titolo: “Dante, il cervello e la pretesa delle lingue geniali“. Il ricavato della serata andtrà a Casa Lilt Monza: ingresso 10 euro, in biglietteria o sul sito del teatro Manzoni.

C.B.