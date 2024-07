Anche i minori soffrono, in 15 presi in carico per maltrattamenti Il progetto Raise a Vimercate si occupa di minori vittime di violenza domestica, evidenziando un aumento della violenza assistita nei ragazzi. L'aggressività è principalmente opera del padre, con segni evidenti anche sul corpo. Raise collabora con vari enti per prevenire le vessazioni familiari.