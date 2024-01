Amici di lenza da 93 anni. I pescatori Ezio e Vittorio: "La passione di una vita"

La pesca sportiva è una cosa meravigliosa. Al Gruppo Pescatori Villasanta, costituito nel 1945, affiliato al Coni due anni più tardi, non hanno il minimo dubbio. La società brianzola, malgrado la crisi dell’associazionismo pescatorio causato dal calo di tesserati, continua a essere un centro di aggregazione tra amici accomunati dalla stessa passione. Non per niente può fare affidamento anche su due sperimentati veterani: il presidente Vittorio Radaelli, 93 anni compiuti il 12 giugno, e il socio Ezio Magni, pure lui classe 1930. Magni è un po’ più giovane dell’amico Vittorio, perché è nato il 17 settembre 1930. Le due lenze villasantesi hanno lavorato, rispettivamente, come aggiustatore meccanico di presse ed elettrauto. Ma per entrambi la pesca sportiva è sempre stata qualcosa di più di un semplice passatempo. Entrambi sono iscritti al Gruppo Pescatori Villasanta dalla fondazione. Hanno perciò avuto la possibilità di vivere escursioni pescatorie dietro casa: le trasferte erano brevi, ma le catture erano numerose. I pescatori del primo Dopoguerra, temprati dalle difficoltà del conflitto, avevano una forte capacità di adattamento. I luoghi di pesca si raggiungevano in bicicletta. Le mete tradizionali erano l’Adda, il lago d’Oggiono, il Lambro e le rogge brianzole. "Un classico – spiega Umberto Radaelli, tesoriere della società e amico di Vittorio ed Ezio – era la pescata al lago d’Oggiono. Il sabato era la prima giornata dedicata alla pesca. Allora non c’erano i frigo portatili. Le prede catturate, soprattutto scardole, triotti, codarosse,, gobbi, trotti e alborelle, finivano in un cestino di vimini, foderato con delle foglie. Era un accorgimento che permetteva di conservare il pescato. I pescatori la sera si rifocillavano in una cascina vicina al lago. Qui dormivano, sistemati in mezzo al fieno. La domenica mattina erano pronti per ricominciare a pescare".

Le canne erano realizzate artigianalmente in bambù. Attrezzi inimmaginabili per i pescatori odierni, abituati a destreggiarsi tra sofisticate pasture di ogni tipo, canne leggerissime, lenze ultrasottili. Vittorio ed Enzo, entrambi garisti, per decenni sono andati a pescare insieme. Da qualche tempo, vista l’età, hanno una visione meno operativa della pesca. Ezio fino a 89 anni di età ha puntualmente partecipato ai campionati sociali. "Vittorio – precisa Umberto Radaelli – fino a un paio d’anni fa andava regolarmente a pescare. Ha smesso anche perché il suo negozio di riferimento a Biassono ha chiuso. Si è quindi trovato in difficoltà per il rifornimento di esche. Ma tutti e due sono sempre iscritti alla società e alla Federazione italiana pesca sportiva". "La passione per la pesca – ammettono i due amici – è una passione che dura tutta la vita. Certo, ora la pesca agonistica ha raggiunto dei costi elevati. Ma quella amatoriale avrà sempre i suoi estimatori".