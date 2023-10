Ambulante travolge e uccide pedone

Quando ha urtato in pieno il pensionato, mentre l’uomo attraversava la strada sulle strisce pedonali, è stato come se non lo avesse visto. Il conducente non ha fatto in tempo a frenare, se non quando ha sentito l’urto, ormai troppo tardi. Un incidente avvenuto sabato pomeriggio a Tremezzina, sul lago di Como, costato la vita a un uomo di 93 anni, Carlo Luraghi, investito in pieno da un furgone Mercedes. Alla guida c’era un venditore ambulante di 41 anni, di origine pachistana, residente a Seregno, con accanto il figlio di 22 anni. Il conducente si è subito fermato, immediati i soccorsi. Il pensionato è stato trasportato in pronto soccorsi a Como, in codice giallo, ma dopo il ricovero l’uomo è progressivamente peggiorato fino al decesso, avvenuto domenica. I carabinieri del Radiomobile di Menaggio hanno identificato il conducente del furgone e ricostruito facilmente quanto accaduto, grazie ad alcune testimonianze e soprattutto a una telecamera del circuito comunale, che ha ripreso il momento in cui l’uomo è stato investito. Lo si vede avvicinarsi alle strisce, aspettare il passaggio di alcune auto e poi avviarsi quando il transito dei veicoli si era interrotto, nelle certezza che il conducente del furgone, distante parecchi metri, avesse il tempo di vederlo e frenare. Ma così non è stato: il pensionato è stato investito in pieno, e gettato a terra.

Pa.Pi.