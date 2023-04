Altro open day speciale all’ufficio passaporti

Fame di passaporti, arriva un altro open day in Questura. Sabato 6 maggio, dalle 8 alle 13, verrà aperto esclusivamente agli utenti prenotati, che saranno quindi in possesso dell’appuntamento per il giorno di “apertura straordinaria”. La prenotazione potrà avvenire il 2 maggio, data in cui saranno messi a disposizione 400 posti sul portale “Passaporto on line” al link https:www.passaportonline.poliziadistato.it alla voce “Aperture straordinarie”. Ciascun utente, minori inclusi, dovrà presentarsi munito di appuntamento stampato, fotocopia del documento della carta d’identità, 2 foto, contributo amministrativo di 73,50 euro, versamento di 42,50 euro su cc postale nr. 67422808 intestato al Ministero Economie E Finanze – Dipartimento Del Tesoro, modulo di assenso firmato in originale dal genitore non presente, corredato della fotocopia della carta d’identità firmata in originale (qualora il richiedente abbia figli minori o sia un minore).

Da.Cr.