Alta tensione sui migranti: "No agli arrivi all’ex Cgil". Contraria anche la Giunta

La Giunta è contraria, gli abitanti della zona lo sono ancora di più. L’ipotesi di accogliere cento profughi nella vecchia sede della Cgil di via Monte Oliveto si è trasformata ieri sera in un caso esplosivo, tanto da motivare la scelta della presidente del Consiglio comunale Cherubina Bertola di sospendere la seduta per placare gli animi surriscaldati dentro e fuori dall’aula.

Una seduta cominciata con l’ingresso in municipio dei residenti della zona, contrari ai nuovi arrivi vicino alle loro case. Poco tempo per srotolare striscioni e cartelli di contestazione, fatti subito rimuovere dai vigili. In aula attimi di tensione fra l’ex sindaco Dario Allevi (FdI) e il consigliere dem Marco Pietrobon. L’accusa dell’opposizione alla Giunta è di non avere detto un no forte e chiaro al progetto.

In realtà fin dalla mattinata di ieri si era esposto l’assessore alla Salute e al Welfare Egidio Riva. "È indegno che si possa solo ipotizzare di far vivere, per un tempo indeterminato, 100 persone nell’edificio di via Monte Oliveto, offrendo servizi di accoglienza e integrazione minimi". L’assessore ha usato parole inequivocabili sull’ipotesi che la struttura diventi un grande centro di accoglienza per migranti, gestito dalla cooperativa Intesa Sociale (se le verrà assegnato il bando dalla Prefettura).

"Nella mattinata di venerdì scorso, con il vicesindaco e assessore al Patrimonio Egidio Longoni, mi sono recato nell’edificio in questione e lì ho incontrato un responsabile della cooperativa che ha preso in affitto l’edificio da un privato – ha continuato l’assessore Riva – Ho visitato gli spazi: le camerate, la mensa, i servizi igienici, i locali ad uso comune. Il responsabile mi ha detto più volte che la struttura è stata attrezzata per ospitare almeno 100 migranti. Questo è il numero indispensabile per garantire la sostenibilità economica della gestione". Da qui il disappunto: "In 670 metri quadrati circa, su due piani fuori terra e un seminterrato, ci dovrebbero stare 100 persone, con una doccia ogni dieci, 3 mq di spazio a testa nelle camerate, nessun giardino, un solo locale per la socialità con una macchinetta per il caffè e le bevande calde. Ho chiesto i dettagli dei servizi di accoglienza e integrazione che si andranno a garantire – ha aggiunto – e scarse o nulle sono le azioni educative. Vengono garantiti solo i sorveglianti per impedire i problemi durante la notte e poco altro".

Insomma, un giudizio da parte dell’assessore al Welfare del tutto negativo. A fronte di ciò la Giunta ha chiesto un colloquio con la Prefettura per esprimere la propria contrarietà all’eventuale assegnazione del bando. "Il sindaco ha già manifestato le sue preoccupazioni alla Prefettura, io pure – ha continuato Riva – Io ho chiesto un incontro formale e mi è stato detto che lo faremo se assegneranno il bando alla cooperativa. Il bando è ancora in attesa di aggiudicazione, allo stato attuale non sappiamo se e a quali condizioni verranno ospitati i migranti nell’edificio di via Monte Oliveto". Poi il chiarimento sulla posizione della cooperativa Intesa Sociale: "Mi è stato detto dal responsabile della cooperativa che le condizioni alloggiative che ho visto sono in regola con quanto previsto dal bando, vale a dire con i cosiddetti decreti Salvini, e con i requisiti indicati da Ats, così come in regola con le direttive ministeriali sono i servizi di accoglienza previsti". Ma ciò non conforta l’assessore: " È preoccupante pensare a cosa faranno, di giorno e di notte, 100 migranti costretti in spazi inadeguati e senza nessun accompagnamento verso l’integrazione. Indegno, perché a queste condizioni non c’è accoglienza ma altro, e preoccupante per l’impatto che potrà avere nel quartiere e in città. Un progetto da fermare, quantomeno da ripensare radicalmente, nel numero di persone e nelle modalità di gestione. Così non è accettabile".