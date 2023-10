Alloggi ai disabili: "Palestre di autonomia"

Grazie ai fondi del Pnrr il Comune di Desio ha avviato la riqualificazione di 3 appartamenti di sua proprietà, da destinare a progetti abitativi e di inserimento socio-lavorativo per 9 persone con disabilità, residenti nell’Ambito Territoriale.

"Continuiamo a lavorare per utilizzare e ottimizzare tutte le risorse Pnrr progettate in ambito sociale – spiega l’assessore alle Politiche Familiari Fabio Sclapari –. Il Comune di Desio si è aggiudicato un finanziamento di oltre 500mila euro, che prevede l’avviamento di strutture e servizi in favore di persone con disabilità. Chi ha una disabilità deve essere inglobato nella comunità, è un dovere morale molto forte. L’intento è promuovere la massima autonomia possibile degli utenti, valorizzare le loro potenzialità e costruire percorsi di inclusione socio-occupazionale". Si intende consolidare e ampliare le cosiddette "palestre di autonomia", che esistono già da diversi anni a Desio, in un’ottica di sviluppo verso progetti di "abitare permanente" e di vita indipendente. La realizzazione del progetto è stata affidata al Consorzio Desio-Brianza e prevede, oltre ai lavori di riqualificazione degli appartamenti, anche sostegni educativi a domicilio, con la sperimentazione di modalità di assistenza-accompagnamento a distanza e percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze digitali, utili per la vita quotidiana, per la ricerca attiva del lavoro e se richiesto, per il lavoro a distanza. Ogni abitazione sarà personalizzata e dotata di strumenti e tecnologie domotiche, con possibilità di interazione a distanza, in base alle necessità. Le persone finora individuate hanno tra i 20 e i 49 anni. Gli appartamenti sono situati all’interno di Corte Olmetto.

Ale.Cri.