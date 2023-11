Allarme continuo. Incubo sul lavoro. Ogni anno 40 denunce

"Le segnalazioni che riceviamo di donne che subiscono discriminazioni sul luogo di lavoro crescono di anno in anno". L’allarme arriva da Antonio Mastroberti, responsabile dell’Ufficio vertenze della Cisl Monza Brianza Lecco. Attualmente sono tra le 30 e le 40 all’anno, di cui solo una decina prosegue in vere e proprio vertenze che arrivano o a una conciliazione con l’azienda o ad una causa. "Ma i numeri sarebbero di molto maggiori se non fosse che molte donne hanno paura a proseguire". Da qui la disamina dei problemi maggiori riscontrati in Brianza: "Dato il nostro tessuto economico, ricco di imprese piccole e medio-piccole, le aziende sono spesso padronali, contesti cioè in cui la donna si trova più facilmente soggetta a ricatto, non essendoci presenza di corpi intermedi, come può essere anche solo un banale ufficio del personale – la fotografia del sindacalista –. Si parla di mobbing e molestie dei capi, anche se a volte sono i dipendenti che rendono un inferno la vita al loro capo donna".

Uno scenario tutt’altro che incoraggiante per la Provincia, dove, come riscontrato nel report 2022 del Comando provinciale dei carabinieri, avviene di media almeno una violenza sulle donne al giorno. Così si riempie di senso l’incontro che le donne delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno tenuto al Cinema Capitol. "Bisogna abbattere gli stereotipi di genere – hanno detto con forza Anna Bonanomi, segretaria generale dello Spi Cgil Monza e Brianza e Annalisa Caron, presidentessa dell’Anolf Cisl Monza –. Le donne devono avere la stessa libertà e riconoscimento degli uomini. Nel privato prendono il 20% in meno dello stipendio e nel pubblico fanno molta più fatica a fare carriera. Purtroppo anche tra le nuove generazioni la discriminazione va avanti, come abbiamo visto dai tristi casi di cronaca, il trend non migliora. Bisogna fare ancora moltissima strada".

"Dobbiamo partire dalla nascita ad educare a un senso di uguaglianza, già dal linguaggio – ha riflettuto la scrittrice Monica Lanfranco –. Io ho due figli maschi e nel mio libro “Mio figlio è femminista“ scrivo tanti piccoli consigli. Bisogna nominare il femminile, dare importanza al fatto che esista anche una storia umana femminile: non corpi, non pezzi accessori dei maschi".

Alessandro Salemi