Alla scoperta della Turchia seguendo rotte non convenzionali

Il racconto di un cammino di 500 chilometri a piedi in Licia, nel sud della Turchia, lambendo il Mediterraneo e salendo sulle montagne del Tauro, passando per la città di San Nicola, l’antica Myra, tra storie, tradizioni e fatti curiosi, come le origini di Babbo Natale. Oggi alle 16, negli spazi della libreria “L’antro dei fumetti“ di via Pietro Verri a Biassono (ingresso libero), la scrittrice biassonese Vittoria Sangiorgio (nella foto), ex insegnante appassionata di reportage, parlerà del suo ultimo libro dal titolo “La città del santo generoso - Leggende e locande sul Cammino di Licia“. L’opera è frutto del viaggio da lei stessa ha compiuto in quelle terre, fuori da rotte abituali, intrecciando approfondimenti e curiosità su quei luoghi affascinanti e sulla cultura locale con le vicende di una locanda sul mare e della famiglia che la gestisce. Sangiorgio è anche presidente dell’Associazione culturale Gaetano Osculati.

F.L.