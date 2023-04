Alla biblioteca dei semi si prende, si coltiva, si raccoglie e si restituisce

In biblioteca a Usmate Velate c’è una cassettiera che non custodisce libri, ma semi.

Acero rosso, zucca, aneto, malvarosa, mela cotogna giapponese, cavolo nero, cetriolo, coriandolo e tanti altri che tutti possono prendere e lasciare a proprio piacere. Il progetto di economica circolare lanciato l’anno scorso dal Comune è andato oltre le aspettative e in più di 200, grazie a questa proposta, hanno riscoperto il piacere di coltivare. Ora, il piano si amplia e la giunta mette sul piatto 20mila euro per coinvolgere sempre più famiglie. "Il fine è soprattutto di carattere culturale e didattico – dice Valeriano Riva, assessore all’Ambiente – cerchiamo di contribuire a veicolare un messaggio di condivisione e sostenibilità a chi ne prende parte. A cominciare dai semi che provengono da campi rispettosi della natura".

È tutto pronto per la nuova stagione e a ripartire con il prestito e la restituzione della materia prima, l’entusiasmo è forte, anche se la siccità nel 2022 ha martoriato gli orti e nella cassettiera sono tornati meno semi di quanti ne siano usciti, il ‘rosso’ è stato compensato da donatori generosi. Gli agricoltori fai da te devono rispettare alcune regole: come portare a casa tante bustine quante sono certi di usarne per evitare lo spreco, seminare al momento giusto, non usare pesticidi e riportare in biblioteca buste con l’indicazione di specie, data e luogo di raccolta. Continuerà così lo scambio, dalle verdure, ai fiori, in questo momento nella cassettiera ci sono anche erba cipollina, fagioli, fava, finocchietto, girasole, glicine bianco, guado, iperico, luffa, lupini ornamentali, mais, melissa, nicandra, peperoncino, pisello, pomodoro, radicchio, rudbeckia, saggina, zucche. Fra i più assidui ad approfondire i contenuti, gli studenti: molte classi hanno toccato con mano l’iniziativa.

Bar.Cal.