Alessandro Lanza, da Cavenago a Parigi in bici contro il cancro

Cavenago Brianza (Monza). In bicicletta da Cavenago a Parigi per raccogliere fondi contro il cancro.

Sport solidale per un altro giovane brianzolo, il cavenaghese Alessandro Lanza, lo studente 24enne ha ideato e portato a termine l’impresa.

Un itinerario dal cuore della Lombardia alla Ville Lumière da metà di luglio in sella per percorrere 1.200 chilometri con passaggio dalla Svizzera per raggiungere la meta.

Un viaggio sostenibile in tutti i sensi, dopo l’incontro con “Oltre la curva”, l’associazione che si occupa di lotta al tumore, il giovane ciclista ha deciso di destinare i fondi donati da chi lo sostiene alla Lilt.

A salutare l’avvio della sua impresa anche il sindaco Davide Fumagalli. Commoventi le sue parole all’arrivo dalla ciclabile che porta dritta in place de la Concorde. "La Tour Eiffel in lontananza mi ha dato la forza per pedalare all’impazzata, ho pianto e riso quando ho capito che ce l’avevo fatta".

Per tutto il tragitto il biker ha tenuto un diario grazie al quale amici, conoscenti e appassionati hanno potuto accompagnarlo giorno dopo giorno "fino all’obiettivo".