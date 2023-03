Alcol e droga, 2 morti in 3 giorni L’appello del questore Odorisio "Ragazzi, non buttate al vento la vostra esistenza: parlate"

di Dario Crippa MONZA Due morti in una settimana. Due casi verosimilmente riconducibili all’abuso di sostanze tossiche: dall’alcol agli psicofarmaci alla cocaina. Il questore Marco Odorisio sospira. Cosa sta succedendo? "Ancora non abbiamo l’esito delle autopsie, ma dopo le morti di una ragazzina di appena 18 anni e di un giovane avvenute a Monza in questa settimana la mia riflessione ed il mio appello vai ai ragazzi affinché non buttino al vento la loro esistenza e non si autodistruggan". Cosa dire ai ragazzi? "Anche a fronte di difficoltà e paure, il mio invito ai ragazzi è che si aprano prima di tutto con le famiglie, o se i problemi in famiglia sono visti come insormontabili, che ne parlino con gli amici, con le persone a loro vicine, perché la vita è una e ha un valore inestimabile". Una situazione di difficoltà in cui vi imbattete tutti i giorni. "Per tanti ragazzi in crisi c’è il rischio di rimanere schiacciati, bisogna invece decomprimere la tensione". Cosa si può fare? "Non c’è soltanto la repressione, come Questura ci occupiamo molto anche di prevenzione". In che senso? "L’impegno al contrasto all’abuso di alcol o sostanze stupefacenti da parte nostra è costante, la campagna di responsabilizzazione dei giovani ci vede sempre in...