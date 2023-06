Albiate, Residenti Stanchi dell'Inaccettabile Caos Notturno Chiedono al Sindaco Interventi I residenti di Albiate chiedono al sindaco maggiori controlli per evitare il chiasso, la musica e gli atti vandalici nell'area feste di via Monfalcone. Il sindaco sta valutando la situazione per risolverla al più presto.